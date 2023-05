Bigon, Pd: “Sanità da “Cenerentola” del Veneto. Verona ha le liste d’attesa più lunghe d’Italia e il maggior numero di casi di scarlattina”.

Attese lunghissime, liste di galleggiamento non garantite e difficoltà nel reperire i farmaci: la consigliera regionale del Pd Veneto, Anna Maria Bigon commenta così “le gravi condizioni della sanità scaligera, che rendono Verona la Cenerentola in Veneto. Basta guardare alle liste d’attesa, le più lunghe d’Italia. Una situazione che, peraltro nel pieno di una crescita di malattie come la scarlattina, è indecente”.

“Neppure le liste di galleggiamento vengono applicate ed è un miracolo avere una prima visita nei tempi prescritti dal medico di famiglia. Eppure la legge è chiara. E dice che nell’ipotesi di omesso riscontro positivo da parte del CUP, l’assistito deve segnalare e richiedere per iscritto una visita da erogare anche in libera professione intramuraria, senza oneri aggiuntivi a carico del richiedente che verserà sempre e solo il ticket”.

Bigon sottolinea inoltre che “Verona ha attualmente il maggior numero di casi di scarlattina con una pesante difficoltà nel reperire farmaci. Sminuire il fatto riportando che così succede in tutta Italia non giustifica né salva. La situazione è grave e va risolta. I farmaci devono essere a disposizione di chi ne ha bisogno”.