Sagra del Basson, due fine settimana di eventi: il programma

Al via la 71esima Sagra del Basson: apre la stagione delle feste patronali a Verona.

Due fine settimana di appuntamenti, da giovedì 1° a domenica 4 maggio e da venerdì 9 a domenica 11 maggio, con musica, stand gastronomici, torneo di calcio e tanto divertimento per tutti e tutte: torna nella 71esima edizione la Sagra del Basson, in al parco Giochi “La Girandola”, in via Bassone 36 in località Basson, dietro la chiesa del quartiere.

La sagra è organizzata dal Circolo Noi San Giuseppe all’Adige con il patrocinio del Comune e della Circoscrizione 3^. L’avvio giovedì 1° maggio, con l’apertura degli stand gastronomici dalle ore 19.30 e a seguire, dalle 21, serata musicale.Stesso orario e programma per le giornate di venerdì 2 e sabato 3 maggio.

Domenica 4 maggio, iniziative a partire dalle 8.30, con i controlli gratuiti di ‘Sentiamoci in Salute’ effettuati in collaborazione con la Croce Rossa e il torneo di calcio ‘20° Memorial 5 Stelle’ al campo in via Ca’ Dell’Albera. Apertura degli stand gastronomici dalle ore 19.30 e musica alle 21. Gli eventi proseguiranno anche nel fine settimana dal 9 all’11 maggio.

Il programma è stato presentato questa mattina dall’assessore al Decentramento Federico Benini insieme al presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri e Virgilio D’Addio presidente del Circolo Noi San Giuseppe all’Adice promotore dell’evento.

“Apre la stagione delle feste patronali”.

“Una sagra apprezzata dalla comunità veronese, che apre la stagione delle feste patronali, sostenuta dall’amministrazione che vuole essere sempre più vicina ai quartieri – spiega l’assessore Federico Benini –, con una particolare attenzione a tutti gli eventi che generano occasioni di incontro e convivialità fra i cittadini e le cittadine”.

“Tradizionalmente, da 71 anni a questa parte, la stagione delle sagre di quartiere prende il via dalla località Basson – dichiara il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri –. Nel territorio della Circoscrizione 3^ quest’anno se ne terranno circa una diecina, coinvolgendo quindi ogni rione. Tanti momenti di aggregazione, resi possibili dal lavoro di tanti volontari che ringraziamo per la disponibilità messa ogni anno a disposizione della comunità”.