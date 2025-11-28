Sabato a Verona corteo di solidarietà con il popolo palestinese

Corteo cittadino a Verona sabato 29 novembre in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese.

Un corteo cittadino attraverserà Verona sabato 29 novembre in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. La manifestazione, con partenza alle 10.30 dal Parco di via Po alle Golosine, è promossa da realtà locali che denunciano le scelte politiche e finanziarie del governo Meloni, accusato di destinare ingenti risorse al riarmo Nato mentre scuola, sanità e servizi sociali affrontano una situazione di forte crisi.

Nel testo di convocazione, gli organizzatori criticano la manovra finanziaria ritenuta “favorevole alle grandi imprese del settore militare“.

Il corteo intende richiamare l’attenzione anche sulla presenza, nei giorni della fiera Job Orienta, di uno stand del Ministero della Difesa e delle forze armate, ritenuto in contrasto con la necessità di investire nelle politiche sociali. I promotori invitano la cittadinanza a partecipare per esprimere dissenso verso le scelte governative e per chiedere un cambio di rotta che privilegi “le armi giù, i salari su”.