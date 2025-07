Offerta speciale al Sigurtà: prezzo d’ingresso ridotto il 12 e 19 luglio con acquisto online.

Il Parco Giardino Sigurtà, lancia un’iniziativa per desidera stare nella natura senza spendere troppo: sabato 12 e sabato 19 luglio il prezzo sarà ridotto a 10 euro.

Un’occasione perfetta per perdersi tra ninfee e fior di loto, passeggiare nel Viale delle Rose, ammirare le aiuole fiorite di dalie e impatiens o concedersi un momento di relax sul Grande Tappeto Erboso. E ancora, per i più curiosi, c’è il Labirinto con la sua torre centrale, mentre le famiglie possono contare sulla fattoria didattica per far divertire i più piccoli.

La promozione è valida solo per chi acquista il biglietto online sul sito ufficiale del Parco. I biglietti scontati, infatti, non saranno disponibili in biglietteria. Per garantirsi l’ingresso a prezzo ridotto, basta scegliere la data e acquistare tramite i link dedicati.

Per il 12 luglio https://ticket.sigurta.it/ticket-promo/12-07-2025.

Per il 19 luglio https://ticket.sigurta.it/ticket-promo/19-07-2025.

I biglietti promozionali non saranno disponibili alla biglietteria in loco.