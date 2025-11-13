Domenica 16 novembre torna la Run Marathon a Verona.
Domenica 16 novembre, gli appassionati di running si daranno appuntamento in città per la Verona Run Marathon. Saranno pertanto necessarie le seguenti modifiche alla viabilità.
È istituito il divieto di transito a veicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette, per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, lungo le vie interessate dal percorso podistico.
- Dalle ore 15 del 15 novembre alle ore 13 del 16 novembre: in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, tra l’ingresso riservato agli autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia, ambo i lati; in piazzale Olimpia, sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord e compresa tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare, ambo i lati; in piazzale Olimpia, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Frà Giocondo, ambo i lati; in via Frà Giocondo, sulla carreggiata del tratto a senso unico prospiciente la Curva Sud e individuata dal civico n. 64, ambo i lati.
- Dalle ore 5 alle ore 13 del 16 novembre: in piazza Pradaval; in corso Porta Nuova, nel tratto tra via Paglieri e via Battisti; in via Paglieri, tra vicolo Ghiaia e corso Porta Nuova; in piazza Cittadella, tra via Montanari e via Paglieri.
- Dalle ore 00 alle ore 15 del 16 novembre: sul percorso ciclabile di corso Porta Nuova, tra piazza Pradaval e piazza Bra; in corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra.
- Dalle ore 00 alle ore 16 del 16 novembre: in piazza Bra.
- Dalle ore 7 alle ore 12 del 16 novembre: è chiuso lo svincolo di Santa Lucia della strada T4–T9, sia in ingresso sia in uscita dalla bretella stessa.
Divieto di sosta, con facoltà di rimozione.
- Dalle ore 15 del 15 novembre alle ore 13 del 16 novembre: in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, tra l’ingresso riservato agli autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia, ambo i lati; in piazzale Olimpia, sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord e compresa tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare, ambo i lati; in piazzale Olimpia, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Frà Giocondo, ambo i lati; in via Frà Giocondo, sulla carreggiata del tratto a senso unico prospiciente la Curva Sud e individuata dal civico n. 64, ambo i lati.
- Dalle ore 00 alle ore 13 del 16 novembre: in lungadige Rubele, da via Ponte Nuovo a ponte Navi, lato edifici; in via Massalongo, tra via Emilei e corso Sant’Anastasia, di fronte alla Basilica lato civici dispari; in lungadige Cangrande, dal fronte del passo carrabile del civico n. 1 al ponte di Castelvecchio, lato Adige; in piazza Pradaval, tra Volto San Luca e via Amatore Sciesa, lato civici pari; in via della Valverde, tra via Amatore Sciesa e vicolo Santa Caterina, lato civici pari.
- Dalle ore 00 alle ore 15 del 16 novembre: in piazza Bra, per ogni categoria di veicoli compresi ciclomotori, motocicli e monopattini; in corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le aree sotto l’orologio.
- Dalle ore 5 alle ore 15 del 16 novembre: in via Pallone, tra i civici 11 e 13, eccetto i taxi.
Parcheggio taxi.
Le aree di sosta taxi in piazza Bra sono sospese e spostate dalle ore 5 alle ore 15 del 16 novembre in via Pallone, tra i civici 11 e 13.
Sospensione servizi turistici.
Dalle ore 00 del 14 novembre alle ore 24 del 16 novembre è sospesa la stazione di bike sharing di piazza Bra. Dalle ore 00 alle ore 16 del 16 novembre sono sospesi il servizio del trenino turistico e il servizio del bus turistico. Previste inoltre deviazioni delle linee urbane ATV. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito di ATV e sull’app Info Bus Verona.