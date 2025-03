Rotatorie di Verona a caccia di sponsor per la manutenzione del verde

Garantire la manutenzione ordinaria delle rotatorie di Verona apportando anche delle migliorie. Il Comune di Verona pubblicherà nelle prossime settimane un bando per la ricerca di sponsor ai quali affidare la manutenzione del verde di 15 rotatorie stradali. Un provvedimento che va ad integrare quanto già fatto per alcune aree verdi pubbliche. L’obiettivo è dunque coinvolgere le ditte private esterne affinché possano garantire la manutenzione richiesta delle rotatorie identificate.

Nello specifico ci si è avvalsi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede la possibilità per le amministrazioni di adottare sponsorizzazioni tecniche per attuare le manutenzioni pluriennali e garantirne il mantenimento nel tempo.

Oggi la giunta ha approvato gli indirizzi per la procedura di ricerca degli sponsor rivolta a associazioni, cooperative o aziende private, su una o più rotonde. Se ci sarà l’interesse di più privati sulla stessa rotonda, sarà valutato quale intervento proposto garantirà la soluzione migliore per l’area interessata, attraverso una valutazione con punteggi relativi alle tipologie di intervento. Saranno inoltre valutati anche progetti per riqualificare o migliorare le rotonde.

Quali sono le 15 aree identificate.

Le 15 aree identificate sono soprattutto quelle con rotonde nei quartieri, per garantire miglior cura e aspetto possibile nelle circoscrizioni. In particolare sono le rotatorie situate lungo via Bresciani intersezione via Quinzano, in Largo Stazione Vecchia a Parona, in Lungadige Attiraglio intersezione via Preare, in via Marin Faliero, in Corso Milano intersezione via Gramsci, in via Croce Bianca intersezione via Gardesane, piazzale Olimpia intersezione via Sogare, in via Sogare intersezione via dello Sport, in via Enzo Ferrari intersezione via Brigata Aosta a San Massimo, viale Piave intersezione stradone Santa Lucia, in via Vigasio intersezione via Sacra Famiglia, in via San Giovanni Lupatoto intersezione via del Pestrino, in via D’Arezzo intersezione via Verdi, in via Monti Lessini intersezione via Corsini e in via Da Legnago intersezione via Olmo a Montorio.

“Una modalità che si aggiunge a quanto previsto dal regolamento per le sponsorizzazioni delle aree verdi predisposto due anni fa e che sta dando importanti frutti – commenta l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini-. Riteniamo che questa commistione di intervenuti tra pubblico e privato possa generare un mutualismo utile per migliorare la qualità dei nostri spazi”.