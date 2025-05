Per la ristrutturazione dell’ex caserma Riva di Villasanta a San Zeno, il 4 giugno consegna dei lavori: dureranno due anni.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al Comune di Verona che il 4 giugno prossimo procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza all’Impresa aggiudicataria dell’appalto del primo stralcio funzionale della ristrutturazione dell’ex caserma Alberto Riva di Villasanta, in via Da Vico, angolo via Torretta, confinante con la rimanente parte del compendio assegnato all’Ulss 9. La durata contrattuale dei lavori è prevista in circa 2 anni (750 giorni).

Il primo stralcio dei lavori di rifunzionalizzazione della ex caserma, che ospiterà gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nel Piano di razionalizzazione elaborato dallo Stato in base alla normativa del 2014 e consistono nella ristrutturazione dei due fabbricati storici (corpi A e B) con superficie lorda totale di circa mq 10.000, con area a parcheggio per dipendenti e utenti di circa 5.000 mq, per complessivi 150 posti auto.