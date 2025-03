Torna “Il Ristorante tipico”: menu speciali in venti locali di Verona

Torna “Il Ristorante tipico d’inverno” in venti locali di Verona: spazio a prodotti del territorio e della tradizione.

“Il Ristorante tipico…d’Inverno” torna in venti locali di Verona: riprende così il ciclo degli appuntamenti stagionali avviati con successo dalla primavera 2018. Per l’edizione invernale in corso, che durerà dall’8 marzo al 23 marzo, i ristoranti tipici utilizzeranno i seguenti prodotti locali declinati nelle possibili varianti: il broccoletto veronese, il radicchio rosso di Verona, la verza Michelina, la trota, gli gnocchi “di malga” e gli gnocchi di patate.

“Grazie al lavoro di tutte le realtà coinvolte nell’iniziativa – afferma l’assessora al Commercio, Alessia Rotta – aumentiamo la consapevolezza del patrimonio della nostra terra. Il comune di Verona a partire dall’iniziativa dei ristoranti tipici e delle Deco ovvero Denominazioni Comunali vuole aumentare ed estendere iniziativa con più ristoranti più prodotti e nuovi progetti”.

Il Comune di Verona, in collaborazione con i “Ristoranti Tipici” di Verona intende quindi promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali, nonché incentivare l’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera e anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.

“I ristoranti riconosciuti come testimoni della tradizione culinaria veronese sono inseriti nell’elenco denominato “Ristorante tipico – Verona”, istituito con il ”Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese”. Attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale, – conclude Rotta – questi diffondono la conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici locali. Nei ristoranti in argomento i piatti tradizionali rappresentano infatti il 65% dell’offerta gastronomica che devono essere preparati nella cucina del locale utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto”.

I titolari di questi ristoranti si sono impegnati ad organizzare eventi periodici, utilizzando ogni volta prodotti stagionali come filo conduttore dei menù. Anche l’offerta dei vini in tali esercizi privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.

“Abbiamo presentato delle vere e proprie eccellenze – il commento di Franca Castellani, presidente di Veronatura, il Consorzio che gestisce i mercati a Km Zero di Coldiretti Verona – a dimostrazione che il territorio veronese sa esprimere prodotti di altissima qualità anche nel periodo più freddo grazie alla passione e alla professionalità dei nostri agricoltori”. I prodotti agricoli saranno forniti dalle Aziende “Poli Graziano” di Oppeano, dalla Soc. Agr. Malga Faggioli, e Casanova e Desrotti Bio, nonchè da altre aziende di “Campagna Amica”. Nei locali in tale periodo si potranno pertanto trovare, oltre ai classici piatti della tradizione veronese, anche altri preparati seguendo diverse ricette.

