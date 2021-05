Verona, tornano le ricette di “Ristoranti tipici”.

Riaperti i ristoranti, riprende anche l’iniziativa del menù dedicato alla tradizione e ai prodotti tipici di Verona e provincia. Da sabato 8 maggio, per due settimane, protagonisti indiscussi delle cucine scaligere sono l’asparago e i ‘bisi’ di Colognola ai Colli. Torna l’appuntamento con “Il Ristorante tipico”. Iniziativa avviata tre anni fa per esaltare i sapori della veronesità, in collaborazione con i 21 “Ristoranti tipici” inseriti nell’omonimo elenco istituito dal Comune di Verona con il Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese.

Un progetto che punta a incentivare l’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione. Nei “Ristoranti tipici”, infatti, i piatti tradizionali rappresentano il 50% dell’offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti della provincia di Verona o, comunque, della Regione Veneto. Anche l’offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano sul territorio.

Oltre ai classici piatti della tradizione veronese, quindi, fino al 23 maggio si potranno trovare anche “Fettuccine di pasta fresca fatte in casa agli asparagi di Mambrotta e gambero rosso di Mazara”, “Flan di piselli con gambero arrostito e bisque”, “Raviolo verde con bisi di Colognola e purea di cipolla rossa”, “Polpette al sugo con i bisi”, “Seppioline in umido con i bisi e polenta”, “Asparagi della Mambrotta con uova e salsa scaligera”, “Crema di asparagi con pancetta croccante”, “Insalata di asparagi crudi con uovo morbido e chips di Monte Veronese”. Gli asparagi saranno forniti dall’Azienda Agricola Faccincani Loris di Mambrotta, mentre i piselli dall’Associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli.

Nelle precedenti edizioni erano stati cucinati il broccoletto di Custoza, il radicchio rosso e la verza moretta di Veronella durante l’inverno; in autunno la zucca, le castagne ed il radicchio rosso. La scorsa estate protagonisti erano stati il prosciutto crudo di Soave e della Lessinia, con melone della pianura veronese e le pesche di Pescantina.

