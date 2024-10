Recruiting Day per i laureati dell’Università di Verona: 48 aziende cercano personale

Nona edizione di Recruiting Day Verona Vicenza, evento organizzato da Università di Verona e Camera di Commercio.

Al via la nona edizione di Recruiting Day Verona Vicenza: evento organizzato da Università di Verona, Camera di Commercio di Verona e Camera di Commercio di Vicenza per mettere in contatto le laureate e i laureati con le aziende del territorio. Tre i giorni in presenza: il 22, il 23 e il 24 ottobre al Polo Santa Marta a Verona, con la possibilità di candidarsi anche online dal 30 ottobre al 15 novembre sulla consueta piattaforma www.recruitingverona.it

Le posizioni aperte.

Nel corso dell’evento in presenza, studentesse e studenti, laureate e laureati di area umanistica, economico-giuridica e scientifica potranno candidarsi alle posizioni aperte (offerte di lavoro o stage extracurriculare, anche per categorie protette) messe a disposizione da 48 aziende di primo piano alla ricerca di professionalità da inserire al loro interno. A queste si aggiungono molte altre imprese, 290 ad oggi, sulla piattaforma online dedicata www.recruitingverona.it , le cui offerte saranno visibili dal prossimo 30 ottobre al 15 novembre.

Nel corso delle tre giornate in presenza al Polo Santa Marta, a partire dalle 9.30 e fino alle 16.30, laureate e laureati, laureande e laureandi dell’ateneo avrannolapossibilità di incontrare i recruiter aziendali nei loro stand, seguire le presentazioni aziendali e consegnare il proprio CV.

La novità di quest’anno.

Novità di questa edizione sono i tre giorni in presenza anziché due: aziende e candidate/i di tutte le aree dell’ateneo avranno quindi più tempo a loro disposizione per sostenere colloqui conoscitivi.

L’evento, organizzato da Università di Verona, Camera di Commercio di Verona e Camera di Commercio di Vicenza punta a consolidarsi come un appuntamento fisso per far incontrare i giovani con le aziende del territorio. A confermarlo sono i numeri: l’ultima edizione in presenza e online di maggio 2024 ha registrato 56 imprese in presenza e 200 online, per oltre 600 annunci pubblicati. Oltre un migliaio le candidature ricevute.

“Il nostro impegno per le nostre laureate e i nostri laureati”.

“Prosegue il nostro impegno per l’occupabilità delle nostre laureate e i dei nostri laureati – ha affermato il magnifico rettore dell’università di Verona Pier Francesco Nocini – un obiettivo fondamentale per l’università di Verona che riusciamo a raggiungere grazie al confronto costante e aperto con le organizzazioni e le imprese del territorio”.

“Questa iniziativa di collocamento specializzato continua ad essere molto apprezzata – spiega Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona –, come dimostra il crescente numero di aziende che ad ogni edizione on line si registrano sulla piattaforma recruitingverona.it. Attualmente, abbiamo raggiunto 290 imprese iscritte, tutte alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel loro team. Questo successo è il risultato di una collaborazione costante con le aziende e le associazioni di categoria.