Erbezzo scalda i motori per il 43esimo Rally Due Valli: novità nel tracciato e nel calendario.

L’atmosfera si è scaldata alla Just Academy di Grezzana, dove è stato ufficialmente svelato il 43esimo Rally Due Valli che si terrà a Erbezzo. Organizzato da Automobile Club Verona e Aci Verona Sport, l’appuntamento motoristico più atteso della provincia si svolgerà dal 29 al 31 maggio, riportando nella città scaligera il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e la Coppa Rally di 4ª Zona.

Alla presentazione sono intervenuti figure chiave del panorama sportivo locale, come Adriano Baso (presidente Ac Verona), Riccardo Cuomo (direttore), Alberto Mario Riva (presidente Aci Gest) e Paolo Pisani di Aci Verona Sport, che ha illustrato nel dettaglio il percorso.

Questa edizione 2025 porta cambiamenti importanti: il tracciato è stato quasi totalmente ridisegnato e la Coppa di Zona avrà una sua gara separata, pur condividendo le prove speciali con il rally principale ma con un chilometraggio ridotto come da regolamento. Inoltre, la scelta di correre venerdì e sabato, invece del classico weekend, segna una novità nella gestione dell’evento.

Un Rally che si apre con spettacolo.

Il rally scatterà con la “Power Stage”, che sarà anche il terreno dello shakedown ufficiale. La prova speciale “Alcenago – Up Rent” si svilupperà su una suggestiva discesa verso la Valpantena: tornanti mozzafiato, un passaggio sotto una chiesetta e la cornice panoramica la renderanno una vetrina perfetta, anche grazie alla diretta televisiva. Questo tratto sarà identico sia venerdì sia sabato.

Erbezzo è il gran ritorno.

Ma la vera attesa è tutta per il grande ritorno a Erbezzo: sei anni dopo l’ultima edizione, la prova più lunga del Ciar 2025 (seconda solo a Roma) torna a far battere i cuori. I 27,89 km della “Erbezzo – Tomasi Auto” promettono emozioni forti: partenza da Contrada Jacopo, passaggio per Passo Fittanze e una discesa adrenalinica fino a Erbezzo, seguita da nuovi tratti inediti che portano fino a Ronconi.

Sabato: tradizione e novità.

Il secondo giorno di gara prevede ancora due passaggi sulla “Alcenago-Up Rent” e l’inserimento di una nuova prova che strizza l’occhio al passato: la “San Francesco-Wingamm”. Si tratta di un ritorno atteso: la salita che da Contrada Squaranto porta a Roverè e prosegue verso San Francesco non veniva percorsa dal lontano 2002, anno in cui Pietro Zumerle dominava con la Subaru Impreza Wrc.

Completa il quadro la “Cappella Fasani-Banca Valsabbina”, versione ridotta della speciale di Erbezzo ma comunque lunga oltre 23 km: partenza da Contrada Jacopo e arrivo a Cappella Fasani, passando per un susseguirsi di curve e cambi di ritmo che metteranno a dura prova i piloti.

Coppa Rally di Zona: un giorno di sfida.

Per i concorrenti della Coppa di Zona, la sfida sarà concentrata sabato: otto prove speciali, con alcuni accorgimenti per contenere la distanza. “Erbezzo-Tomasi Auto” si concluderà subito dopo Passo Fittanze, mentre la “Cappella Fasani-Banca Valsabbina” partirà dalla Pizzeria da Nico, sede del fan club di Umberto Scandola.

Logistica e appuntamenti top.

Il Rally Due Valli conferma anche quest’anno il P7 di Veronafiere come parco assistenza, mentre la Direzione Gara, il Centro Classifiche e la Sala Stampa saranno ospitati al PalaExpo. Non mancherà il passaggio scenografico in Piazza Bra, che vedrà sfilare vetture e team sia per le partenze sia per l’arrivo finale di sabato pomeriggio.

L’emozione del “Rally Therapy”.

Tra gli eventi collaterali più amati torna anche il “Rally Therapy – A Bordo di un Sogno”, un’iniziativa che, grazie alla collaborazione con Ulss9 Scaligera, permetterà a giovani con disabilità di vivere l’emozione di salire su un’auto da rally. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 maggio.

Le iscrizioni saranno aperte dal 30 aprile al 23 maggio.

Infine, quest’anno il Rally Due Valli sarà riservato esclusivamente alle vetture moderne: per i nostalgici della regolarità storica, l’appuntamento sarà a fine agosto, con eventi dedicati come il Due Valli Historic e il Due Valli Classic.