Montagnana, protesta degli animalisti contro il palio dei cavalli: “Sempre meno pubblico sugli spalti”.

Domenica 7 settembre al Palio dei Cavalli di Montagnana, c’erano anche i 100% Animalisti che hanno contestato la manifestazione. Un presidio che si svolge da diversi anni, in cui gli attivisti portano in piazza striscioni e megafoni.

Nel comunicato diffuso dopo l’iniziativa, gli organizzatori hanno spiegato i motivi della loro contrarietà all’evento. “È vero che ai cavalli piace correre – hanno dichiarato – ma liberi, su terreno adatto, senza un aguzzino in groppa che li scalcia e non tra babbei urlanti”.

Il movimento ha denunciato anche i rischi a cui sarebbero esposti gli animali durante le gare: “I cavalli sono esposti al rischio di incidenti, con ferite che spesso hanno come conseguenza l’abbattimento“. E ancora: “Gli animali non sono giocattoli, non sono oggetti. Non sono fatti per il divertimento degli umani. Sono esseri viventi e senzienti, cui si deve rispetto”.

“I palii devono essere aboliti”.

Secondo 100% Animalisti, la corsa di Montagnana – come altri palii in Italia – rappresenta “una questione di civiltà” e dovrebbe essere cancellata. Nel testo diffuso dall’associazione si legge: “I palii, come tutte le situazioni nelle quali un animale di qualsiasi specie viene esibito e sfruttato, devono essere aboliti”.

Il gruppo ha inoltre sottolineato come, a loro avviso, la partecipazione popolare stia calando: “Di anno in anno la presenza di spettatori va diminuendo. Unica cosa che tiene in vita il Palio dei Cavalli di Montagnana sono i contributi pubblici“.

Delegazione dall’Ungheria.

Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti dell’associazione ungherese Szurkolok az Allatokert Alapitvany, giunti da Budapest per sostenere la protesta.

Gli organizzatori hanno definito positiva la riduzione del pubblico presente, interpretandola come “una presa di coscienza di cui dovrebbero tener conto soprattutto gli organizzatori dell’evento”.