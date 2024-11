Sona e Sommacampagna insieme per aiutare le famiglie fragili.

Solidarietà: amministrazioni, diocesi e associazioni di Sona e Sommacampagna insieme per aiutare le famiglie fragili in temporanea difficoltà. È stato firmato sabato 16 novembre, nella Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna, il rinnovo e l’adesione al Protocollo d’intesa per la collaborazione al servizio “Emporio della Solidarietà” che avrà una durata pari a sei anni, sino al 31 dicembre 2030.

L’acuirsi del fenomeno della povertà, che interessa oggi una fascia sempre più ampia ed eterogenea della popolazione, richiede l’attivazione di un servizio – si legge nella premessa del Protocollo – che prevenga la cronicizzazione del disagio e potenzi le capacità di superare la crisi. Nasce con questa finalità, il progetto “Emporio della Solidarietà”, a marchio regionale, che ha trovato concretizzazione nel territorio di Sona e Sommacampagna dal 2018.

In questo speciale minimarket, le persone residenti nei due Comuni che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà o di disagio familiare, lavorativo, economico e sociale, possono reperire gratuitamente generi di prima necessità – alimentari, frutta e verdura, prodotti per igiene personale e per la casa, materiale scolastico –, accedendo sulla base di criteri prestabiliti dalla Rete degli Empori Veronesi.

Ma non solo, trovano anche uno spazio di comunità che li accompagna, attraverso le competenze delle diverse realtà associative coinvolte, al raggiungimento di un maggior grado di autonomia e di inclusione sociale. Questo attraverso ascolto, laboratori e percorsi formativi che spaziano dall’educazione finanziaria alla cucina.

La maggior parte dei beni arrivano dal circuito delle eccedenze alimentari, con cadute positive sulla riduzione dello spreco, o dalla generosità di aziende e cittadini. Le iniziative di ascolto, socializzazione e crescita personale sono frutto del prezioso lavoro di 63 volontari che mettono a disposizione le loro competenze e che, nello scorso anno, hanno garantito 136 aperture e oltre 16mila ore di servizio. Queste se fossero valorizzate secondo i criteri stabiliti dalla Regione Veneto, equivarrebbero a oltre 320 mila euro.

I Comuni di Sona e di Sommacampagna collaborano al funzionamento dell’Emporio della Solidarietà attraverso i propri Servizi Sociali, per indirizzare le persone in stato di bisogno all’utilizzo del servizio, e sostengono l’attività con un contributo annuo pari a 8mila euro a copertura di affitto e utenze.

Nel 2023 hanno avuto accesso all’Emporio di Sona e Sommacampagna 133 famiglie per un totale di 404 persone, delle quali 139 sono minori di 16 anni e una quarantina over 64. L’attenzione ai bisogni educativi dei più giovani si è tradotta anche nella distribuzione di 41 kit scuola contenente il materiale utile per frequentare l’anno scolastico.