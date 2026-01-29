“Prima i bambini!”: Verona mette al centro i più piccoli

La sfida dei Vescovi e la risposta della Chiesa di Verona: “Prima i bambini!”.

“Prima i bambini!”: Verona si stringe attorno alla vita nascente e alla fragilità e mette al centro chi non ha voce. Lo fa per proteggere il diritto di esistere e trasformare l’accoglienza in gesti concreti. Con questo spirito la Diocesi di Verona celebra, domenica 1 febbraio, la 48esima Giornata Nazionale per la Vita. Il tema scelto dalla CEI per quest’anno, “Prima i bambini!”, risuona come un monito contro la cultura dello scarto, richiamando l’attenzione sui piccoli a cui viene sottratto il diritto di nascere perché giudicati “non perfetti“.

I numeri della speranza: l’impegno del Centro Aiuto Vita.

Il Centro diocesano Aiuto Vita, attivo dal 1979, presenta un bilancio dell’anno appena trascorso che racconta storie di rinascita. Nel 2025, il Centro ha accompagnato 275 nuclei familiari provenienti da 37 Paesi oltre all’Italia, vedendo nascere ben 78 bambini.

Il sostegno si traduce in interventi tangibili: dalle oltre 3.600 consegne di beni di prima necessità ai progetti sanitari come “Un dentista per Amico” e “Fammi vedere”, che hanno garantito cure odontoiatriche e oculistiche gratuite ai più piccoli. “Siamo segno di speranza attraverso il sostegno alla vita”, spiega la responsabile operativa Paola Dal Dosso, sottolineando l’importanza di strutture come Casa Gabriella, che nel 2025 ha ospitato 9 mamme in difficoltà con 21 figli.

Gli appuntamenti: musica e preghiera per la vita

Il weekend di celebrazioni si apre venerdì 30 gennaio con eventi diffusi sul territorio.

Caldiero: Pomeriggio dedicato alle famiglie con la fiaba musicale “I tre porcellini”.

Lugagnano: Concerto del coro La Cordata presso la Sala Acutis (ore 20.45).

Nogara: La Gadara Rock Band in teatro con la testimonianza dei genitori della piccola Amanda, legata al miracolo per la canonizzazione di Papa Paolo VI.

Verona (Domenica 1° febbraio): Messa solenne alle 11 in Santa Anastasia e, nel pomeriggio, il concerto “Cantando per la vita” del Coro Alicanto presso la chiesa di San Luca Evangelista.