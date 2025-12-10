I presepi del “riciclo”: 150 opere nella Loggia in piazza dei Signori

Presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la XXI edizione del progetto-concorso “Presepi e Paesaggi in Materiale Riciclato”.

È stata presentata oggi, mercoledì 10 dicembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la XXI edizione del progetto-concorso “Presepi e Paesaggi in Materiale Riciclato”, promossa dal Consiglio di Bacino Verona Nord, in collaborazione con Serit e Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.

Anche quest’anno l’iniziativa ha coinvolto i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei 58 comuni appartenenti al Consiglio Verona Nord. Le 150 opere raccolte saranno esposte dal 18 dicembre al 6 gennaio nella Loggia del Palazzo Scaligero, che affaccia su piazza dei Signori, e verranno premiate da una giuria nominata per il concorso.

Le classi vincitrici parteciperanno ad attività alla scoperta del territorio e dell’ambiente, grazie alla collaborazione con i partner dell’iniziativa: Bosco Park, Veja Park, Parco delle Cascate di Molina, visite guidate al Ponte di Veja, al Parco della Lessinia, al Maneggio La Fenice ed esperienze in diverse fattorie didattiche.

Sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, Fabrizio Bertolaso; il legale rappresentante del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Alberto Mion e Federico Testa, Presidente di Agsm Aim.