Premio Innovazione, Verona celebra i talenti del futuro: i vincitori

Verona, creatività circolare e soluzioni smart: ecco i vincitori del Premio Innovazione 2025.

Verona celebra i talenti del futuro tra tecnologia, creatività e sostenibilità con il Premio Innovazione 2025. Si è svolta ieri giovedì 22 maggio, nella sede dell’Ordine degli Ingegneri, la cerimonia conclusiva della quinta edizione del riconoscimento, che ha visto oltre 120 studenti e studentesse presentare 20 progetti all’insegna di tecnologia, sostenibilità e impatto sociale. A trionfare sono stati l’Istituto Einaudi, l’ITS Meccatronico Veneto e l’Istituto Le Grand Chic, premiati per il loro ingegno e la capacità di applicare le competenze a casi reali.

I vincitori.

Istituto Einaudi di Verona (Premio Scuole Superiori) ha conquistato il podio con E-inauDigital Agency, una agenzia di comunicazione creata dagli studenti del percorso Rim per curare la comunicazione della Onlus Villa Buri.

Its Meccatronico Veneto (Premio Its e Startup) ha presentato la Cuccia Smart, struttura tecnologica ed ecologica per animali domestici, completamente gestibile da remoto, dotata di alimentazione, riscaldamento e persino somministrazione farmaci.

Le Grand Chic – Istituto di Moda Design (Premio Formazione Post Diploma) ha stupito con i cactus di stoffa, originali oggetti d’arredo sostenibili realizzati con tessuti riciclati, simbolo di creatività circolare.

Le menzioni speciali.

Istituto Aleardo Aleardi per Chill Out, simulazione di startup che propone uno stick anti-stress a base di oli essenziali.

ITS Academy Last, con Amikura, progetto che impiega la tecnologia per il reinserimento sociale.

Istituto Design Palladio, per le esperienze di giovani designer con idee già arrivate alla Milano Design Week.

L’evento era promosso da Associazione Verona Network con il patrocinio di Fondazione Cariverona.