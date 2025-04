Poste e polizia insieme a Verona per una “Guida Sicura”

“Guida Sicura” a Verona: portalettere e autisti delle poste a lezione dalla polizia.

Ha fatto tappa anche nella sede di Verona “Guida Sicura”, l’iniziativa di formazione promossa da Poste Italiane in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Il progetto rientra nell’ambito di un protocollo d’intesa volto a rafforzare la sicurezza stradale attraverso attività formative dedicate ai dipendenti dell’azienda.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti, sensibilizzando i lavoratori sull’importanza del rispetto delle norme del codice della strada, della consapevolezza alla guida e della priorità alla sicurezza personale e collettiva.

Un corso per portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti, ossia lavoratori che utilizzano quotidianamente veicoli per svolgere la propria attività lavorativa. Durante l’incontro veronese, i funzionari della polizia stradale hanno illustrato ai partecipanti le principali situazioni di rischio, le distrazioni più frequenti e pericolose alla guida, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e i limiti imposti dal codice della strada. L’iniziativa è quindi la promozione di comportamenti responsabili e per ridurre gli incidenti sul lavoro e sulle strade.