Verona, il ponte del Saval chiude la notte per controlli sulla struttura

Chiude per controlli sulla struttura il ponte di via Unità d’Italia a Verona, meglio conosciuto come ponte del Saval.

Dalle ore 21 del 3 marzo alle ore 7 del 4, il ponte di via Unità d’Italia sul fiume Adige (ponte del Saval), sarà chiuso al traffico per consentire le indagini specialistiche e le ispezioni sulla struttura. Le attività potrebbero protrarsi, in caso di imprevisti, anche per la notte successiva nei medesimi orari.

In questa fase dei lavori viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni sul Ponte dell’Unità d’Italia in entrambi i sensi di marcia.

Poiché il cantiere prevede anche una serie di lavorazioni meno impattanti, dall’1 marzo e fino alla fine del cantiere, verrà istituito un restringimento di carreggiata per cui il Ponte sarà transitabile ad una sola corsia per senso di marcia. Durante i lavori di indagine anche lungadige Attiraglio subirà un restringimento di carreggiata e, in prossimità del Ponte del Saval, sarà percorribile a senso unico alternato.