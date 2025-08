Polizia di Verona in azione: bivacchi, droga e infrazioni nel mirino

Droga, bivacchi e infrazioni stradali: i risultati dei controlli della Polizia Locale di Verona.

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Verona contro bivacchi, comportamenti fuori regola, droga e infrazioni stradali. Nelle ultime 24 ore sono state allontanate 11 persone trovate in bivacco tra via Albere e i giardini Raggio di Sole. Per due di loro – un uomo e una donna – è scattata anche una denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico, dopo essere stati sorpresi all’interno del parco.

Sempre durante la giornata, in collaborazione con le pattuglie della Questura, è stato smantellato un accampamento abusivo allestito in un’area verde di via San Zeno in Monte. Dopo l’intervento, la zona è stata ripulita grazie al supporto degli operatori di Amia.

Le unità cinofile hanno poi battuto alcune aree sensibili della città, tra cui la stazione di Porta Nuova, via Alto San Nazaro e i Bastioni, dove sono stati recuperati circa 50 grammi di hashish abbandonati da ignoti.

Anche sul fronte della sicurezza stradale l’attività è stata intensa: tre patenti ritirate per l’uso del cellulare alla guida, quattro veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione, e ben 12 sanzioni per uso scorretto del monopattino – la maggior parte per mancato uso del casco o per la presenza di due persone a bordo.