Pm10, Verona torna in zona verde. Stop alle deroghe delle vacanze natalizie

Pm10, aria più pulita e allerta verde a Verona da giovedì 9. Sospese tutte le deroghe adottate durante le vacanze natalizie.

Pm10, domani 9 gennaio a Verona aria più pulita e il livello di allerta sarà verde: varranno quindi le consuete norme di circolazione dei veicoli adottate dal 1° ottobre al 30 aprile, ovvero fino a Euro 1 per l’alimentazione a benzina e fino a Euro 4 per l’alimentazione a gasolio. Si ricorda altresì che è sospesa la deroga per le vacanze natalizie, adottata dal 21 di dicembre al 6 gennaio scorso, per la libera circolazione dei veicoli e motocicli Euro zero e Euro 1 a benzina e fino agli Euro 4 per i veicoli a gasolio, sia privati che commerciali.

Rimane comunque libero l’utilizzo delle arterie principali della città, le tangenziali est e sud, i tratti autostradali che si trovano sul territorio comunale, nonché le vie di collegamento tra i caselli autostradali la fiera, lo Stadio Bentegodi e le aree camper di via Belfiore e Porta Palio