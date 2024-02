Pm10, la pioggia spazza via lo smog: Verona torna in zona verde

Inquinamento da Pm10, Verona torna in zona verde.

La pioggia spazza via lo smog: da domani, sabato 10 febbraio, Verona non sarà più zona rossa ma torna in zona verde, allerta 0, del PM10. L’ampia perturbazione dal nord Atlantico, che ha raggiunto il Veneto, sta contribuendo a migliorare la condizione dell’aria. Dalle ultime verifiche dell’Arpav si prevede infatti che da domani nella nostra zona vi sarà una concentrazione inferiore al valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo.

Sabato tornano quindi a circolare le auto private diesel Euro 5. Il prossimo bollettino sarà emesso da Arpav lunedì, con i dati rilevati nella centralina al Giarol Grande.

Il blocco del traffico resta valevole per le categorie di veicoli Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000. E’ sempre consentita la circolazione a tutti i lavoratori, che per distanza od orari particolari di inizio e fino turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici.