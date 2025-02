Riapre storica trattoria del centro di Verona, era chiusa da anni

Domani la storica trattoria Pigna di Verona chiusa da dodici anni, riapre le porte.

Dopo dodici anni di chiusura lo storico locale “La Pigna” che si trova nell’omonima via del centro di Verona, riapre le porte. La nuova trattoria offrirà piatti della cucina tradizionale veronese, in un ambiente tutto rinnovato.

Il locale torna in attività grazie a una nuova gestione, con circa 70 coperti e un’area dedicata agli aperitivi con cicchetti da gustare al banco. I nuovi gestori hanno voluto preservare lo spirito originario del locale, con una proposta gastronomica attenta alla qualità e alla tradizione.

“La Pigna” entra a far parte del gruppo “Do It Better Group” dei fratelli Luca e Silvia Gambaretto, attivo dal 2017 nella ristorazione e già noto per locali come il ristorante Maffei, Amo Bistrot e Oblò. La nuova trattoria punta a diventare un punto di riferimento per chi ama la buona cucina e desidera un ambiente informale, ma curato nei dettagli.

La cucina proporrà piatti tipici veronesi, con ingredienti selezionati e preparazioni che rispettano la tradizione. Dalla selezione di affettati e formaggi locali ai risotti, fino ai secondi a base di carne.