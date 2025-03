Ogni settimana 430 pasti a Verona: Il dono di McDonald’s e Banco alimentare Veneto

A Verona, McDonald’s e Banco Alimentare Veneto donano 430 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà.

È partita la quinta edizione di “Sempre aperti a donare” anche a Verona e provincia: grazie alla collaborazione tra McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare del Veneto, ogni settimana vengono donati 430 pasti caldi a chi ha bisogno di cibo e di un momento di conforto.

L’obiettivo di questa iniziativa è non solo offrire un pasto, ma anche un po’ di solidarietà e vicinanza a chi vive in condizioni precarie. I 430 pasti caldi settimanali vengono distribuiti a diverse realtà del territorio, tra cui il Convento Frati Minori San Bernardino, l’associazione “Ronda della Carità Amici di Bernardo“, la Caritas Parrocchiale di San Martino di Legnago, e molte altre strutture che supportano chi è in difficoltà.

I ristoranti McDonald’s di Verona e provincia sono tutti coinvolti direttamente nel progetto. I team dei ristoranti si occupano di preparare e ritirare i pasti che poi vengono distribuiti attraverso le varie associazioni.

Questa iniziativa fa parte del progetto “Sempre aperti a donare”, che è nato durante la pandemia per sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, la Comunità di Sant’Egidio e altre organizzazioni caritative, negli ultimi anni sono stati donati oltre 750 mila pasti caldi in tutta Italia.

Il progetto, che quest’anno punta a donare 250 mila pasti caldi entro maggio 2025, si avvicina così al traguardo di 1 milione di pasti donati da quando è stato lanciato nel 2020.