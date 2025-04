Montecchia di Crosara: tutto pronto per la Marcia della Ciliegia “Crosaranda”.

Domenica 8 giugno a Montecchia di Crosara l’evento atteso dagli amanti del movimento all’aria aperta e delle tradizioni locali: la Marcia della Ciliegia – Crosaranda. Organizzata dalla Pro Loco locale in collaborazione con altre realtà del territorio, la manifestazione sarà in Piazza Umberto I dalle 7:30 alle 12:30.

Si tratta di una passeggiata ludico motoria, non competitiva, che si snoda tra i colli della zona, nel pieno della stagione delle ciliegie. I partecipanti potranno immergersi in un paesaggio autentico, caratterizzato da vigneti, ciliegi in fiore e panorami tipici della Lessinia orientale, patria anche dei rinomati vini Soave e Durello.

Due itinerari.

La Marcia propone due percorsi adatti a diverse esigenze e livelli di allenamento.

Crivellara – 8 km . Un tragitto con dislivelli medio-facili, perfetto per chi ama camminare in tranquillità godendosi la natura. Ideale per famiglie, bambini e camminatori occasionali, offre scorci rilassanti e un contatto diretto con il verde del territorio.

Bastia – 14 km. Pensato per chi desidera una sfida un po' più impegnativa, questo percorso si sviluppa tra i colli, offrendo viste spettacolari sulla vallata. Un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza più dinamica e coinvolgente.