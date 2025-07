A Parona l’incontro pubblico in vista degli interventi di riqualificazione di piazza del Porto e viale Brennero.

Piazza del Porto a Parona diventerà una vera piazza, grazie a un intervento che ne ridefinirà lo storico assetto. Un’opera importante che sarà presentata ai residenti lunedì 7 luglio in occasione di un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale di Verona.

Con l’appuntamento ‘La Piazza che vorrei’, in programma lunedì alle ore 20.45, alla sala civica di Parona in via Indentro, 20, cittadine e i cittadini avranno infatti l’opportunità di confrontarsi con assessori e accademici sugli indirizzi progettuali della riqualificazione.

Vi prenderanno parte Barbara Bissoli vicesindaca e assessora all’Urbanistica, ai Beni Culturali e al Paesaggio, Federico Benini assessore alle Strade e Giardini, Elisa La Paglia assessora alle Edilizia scolastica, Salute e Servizi di prossimità, Elisa Dalle Pezze presidente della Circoscrizione 2^, Barbara Bogoni prof.ssa di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano.

Progetto di riqualificazione di viale Brennero e piazza del Porto a Parona.

Un intervento di circa 450 mila euro che consentirà all’abitato di Parona di riconquistare la vivibilità di uno spazio di aggregazione che storicamente gli è sempre appartenuto. L’attuale pavimentazione in asfalto, di viale del Brennero e dell’area adiacente ai fabbricati che verrà pedonalizzata, verrà sostituita con altra di qualità e pregio superiore.

La nuova conformazione della piazza con pendenza verso il fiume sarà funzionale a migliorare la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche che spesso creano problemi alle case che affacciano la piazza stessa. Il nuovo spazio riservato alla pedonalità, avrà lo scopo di agevolare garantire la necessaria sicurezza di movimento delle persone che la frequenteranno.