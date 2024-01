Palla di fuoco nei cieli del Nord-Est: Osservatorio Monte Baldo in azione

Una palla di fuoco attraversa i cieli del Nord-Est: l’Osservatorio astronomico del Monte Baldo “Angelo Gelodi” in azione.

Una palla di fuoco attraversa i cieli del Nord-Est poco dopo le 17 del 27 gennaio, un vero spettacolo per chi era all’osservatorio del Monte Baldo. Anche il nostro cielo veronese, come dicono sui social, è stato quindi il palcoscenico di uno spettacolo straordinario.

Chi ha avuto la fortuna di assistere a questo spettacolo della natura lo ha descritto come una scia ardente. Un missile veloce come un fulmine, che ha solcato il cielo per poi scivolare nel buio. Questo fenomeno, particolarmente evidente in Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha lasciato catatonici tutti i suoi testimoni.

Numerose segnalazioni impazzano sui social media. Il suo passaggio a quanto pare è durato circa 6 o 7 secondi. Un lampo incandescente che ha mostrato la potenza e la grandezza della natura.

L’Osservatorio Monte Baldo.

L’Osservatorio astronomico Monte Baldo “A. Gelodi”, l’unico osservatorio pubblico nella provincia di Verona, è di proprietà del Comune di Ferrara di Monte Baldo, e viene gestito con cura dal Circolo Astrofili Veronesi. Si trova vicino al rifugio Novezzina sul Monte Baldo, ed è stato inaugurato il 30 luglio 2005.

Apertura al pubblico.

L’Osservatorio organizza annualmente da 15 a 18 incontri in primavera e estate, a partire da aprile 2024. Le serate iniziano alle 21, e vengono introdotte da una breve “conversazione” astronomica. Subito dopo, i partecipanti possono visitare gli ambienti e le strumentazioni dell’osservatorio. Se le condizioni meteorologiche lo consentono, c’è anche la possibilità di osservare le principali costellazioni e gli affascinanti oggetti celesti, grazie ai telescopi. Per info cliccare qui.

Dove si trova.

Località Novezzina a Ferrara di Monte Baldo, Verona

email: info@osservatoriomontebaldo.it

telefono 334.7313710