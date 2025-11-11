Al via il concorso “congiunto” per istruttori di polizia locale

Verona, Padova e Vicenza: al via il concorso “unico” per istruttori di polizia locale.

Il comune di Verona ha lanciato un’iniziativa in collaborazione con Padova e Vicenza: un concorso per esami, per il ruolo di istruttore di polizia locale. Le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, avverranno tramite interpelli.

L’iniziativa segna il primo passo nell’attuazione della nuova modalità di reclutamento del personale, stabilita dai tre enti lo scorso giugno. Questa procedura permette agli enti locali di attivare selezioni uniche per creare elenchi di idonei per vari profili professionali, compresa la dirigenza.

L’obiettivo.

Questa “corsia preferenziale” amministrativa è stata pensata per ottimizzare i tempi di assunzione e garantire una graduatoria sempre aggiornata e immediatamente disponibile per le esigenze dei tre Comuni. Come sottolineato dagli enti, questo modello evita di dovere ripetere selezioni costose e lunghe ogni volta che un candidato rinuncia o viene assunto altrove, per garantire una maggiore efficienza operativa.

Come candidarsi.

Il bando per istruttore di polizia locale è gestito dal comune di Verona in qualità di ente capofila. Gli interessati devono presentare la domanda esclusivamente per via telematica sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica (InPA), all’indirizzo www.inpa.gov.it. La scadenza ultima per l’invio è alle ore 12 del 9 dicembre 2025.

Per accedere al format di candidatura bisogna registrarsi al Portale tramite i sistemi di identità digitale (Spid, Cie, Cns, eIDas) e compilare il proprio curriculum vitae. L’Ufficio concorsi e selezioni del comune di Verona assicura un servizio di assistenza fino a 24 ore lavorative prima del termine di scadenza, contattabile via email all’indirizzo concorsiselezioni@comune.verona.it.

Il piano di reclutamento condiviso.

Il concorso per la polizia locale è solo uno dei profili interessati da questo accordo intercomunale. Il piano di selezioni uniche prevede infatti per il comune di Verona: istruttore di polizia locale e funzionario di polizia locale. Per il comune di Padova: funzionario amministrativo-contabile e funzionario informatico (con iscrizioni aperte fino al 1 dicembre 2025). Per il comune di Vicenza: istruttore tecnico e funzionario tecnico.