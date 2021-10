Nuovi nati, domenica festa grande per i 1.800 nuovi cittadini di Verona

Verona, domenica giornata per i nuovi nati al Bastione San Bernardino.

Sono circa 1800 i nuovi nati a Verona nel 2020 pronti per essere accolti come cittadini in veste ufficiale dalle Istituzioni. Domenica 17 ottobre, dalle 10 alle 13 al Bastione di San Bernardino, prenderà vita un evento di condivisione dedicato ai genitori dei nuovi nati nel 2020, ai neogenitori e a tutte le famiglie interessate alla crescita e all’educazione dei propri figli.

L’evento ideato dal Comune di Verona – assessorato ai Servizi demografici e assessorato alle Politiche demografiche e organizzato da Studioventisette, prevede un talk con diversi contributi a supporto della crescita dei propri figli per i genitori dei nuovi nati e per tutti gli interessati, con approcci interdisciplinari: medico-scientifico, pedagogico e psicologico.

I relatori dell’incontro saranno Attilio Boner – già direttore di Pediatria dell’Università degli Studi di Verona, Alessandra Pagliara, psicologa e psicoterapeuta presso il servizio di “Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’età evolutiva” dell’Ulss 9 e Marcella Valdameri autrice del libro “Pane, Amore e Consapevolezza” – percorso pratico per genitori ed educatori passati, presenti, futuri.

Ad arricchire il palinsesto delle attività saranno presenti anche diverse associazioni e realtà del territorio che offrono servizi all’infanzia, tra cui il Progetto Servizi Famiglia con aiuti alle famiglie nella gestione dei propri figli, la Cooperativa all’infanzia che offre servizi educativi per la prima infanzia, Il Giardino dei Linguaggi che propone percorsi di educazione musicale, In Giro Leggendo che si occupa di promozione della lettura ad alta voce attraverso laboratori educativi e l’associazione Scienza Divertente che avvicina alle Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) i grandi di domani attraverso laboratori interattivi.

A tutte le famiglie dei nuovi nati nel 2020 verrà consegnata come presente una bag contenente “Il mio primo diario”, un quaderno dove annotare i progressi del proprio bambino, realizzati con il sostegno di Gsk, una bottiglia del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino annata 2020, Prim’Olio, olio lenitivo e protettivo ideale per la pelle del neonato, non ancora completamente sviluppata, che diminuisce il rischio di sviluppare dermatite atopica di Envicon Medical e un prodotto Dispensa di Campagna.

“Doniamo il Chiaretto, leader dei vini rosa italiani, perché la vita dei nuovi nati sia rosea!” augura Angelo Peretti direttore del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino. A concludere l’evento anche un brindisi offerto dal Consorzio alla presenza delle Istituzioni per festeggiare i nuovi cittadini classe 2020.

Programma dell’evento.

Ore 10.00 registrazione partecipanti, accoglienza e consegna omaggio ai genitori dei nuovi nati 2020.

Ore 10.20 Saluti Istituzionali

Ore 10.30 Talk. Relatori:

– Alessandra Pagliara – Psicologa e psicoterapeuta presso il servizio di “Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’età evolutiva” dell’Ulss 9.

Alessandra Pagliara farà una breve carrellata sui disturbi del sonno e dell’alimentazione con un focus sulle prime fasi del riconoscimento tra genitori e figli e come l’inserimento di un figlio nella coppia può essere un elemento di disequilibrio nella coppia.

– Marcella Valdameri –Autrice di “Pane, Amore e Consapevolezza” – percorso pratico per genitori ed educatori passati, presenti e futuri.

– Attilio Boner – già Direttore U.O. di Pediatria – Università degli Studi di Verona;

Modera l’incontro Alessandra Biti

Ore 11.30 Domande del pubblico

Ore 12.00 Incontro con le associazioni del territorio che offrono servizi all’infanzia e brindisi finale alla presenza delle Istituzioni per festeggiare i nuovi cittadini.

Area bar aperta dalle ore 10; area food aperta dalle ore 12.