La nuova palestra di Verona si chiama Jungle Gym

A Verona apre una palestra di nuova generazione: Jungle Gym combina allenamento e benessere.

A Verona apre la palestra Jungle Gym, 1.500 mq di energia in via Eugenio Curiel 19: è la nuova protagonista del mondo fitness. Giovedì 19 settembre inaugura uno spazio di 1.500 metri quadrati immerso nel verde, pensato per chi ama allenarsi ma anche vivere lo sport come esperienza di comunità.

La struttura si presenta come una palestra di nuova generazione: ambienti luminosi, attrezzature all’avanguardia, sauna e un calendario ricco di corsi innovativi che mescolano allenamento, divertimento e socialità. Non un semplice luogo per fare sport, dunque, ma un punto d’incontro per chi cerca benessere quotidiano e motivazione condivisa.

L’inaugurazione sarà in pieno stile Jungle Gym: DJ set, atmosfera energica e un backdrop fotografico dedicato, per trasformare il primo giorno di apertura in un evento. Sarà anche l’occasione per incontrare lo staff e provare in anteprima le novità che caratterizzeranno la palestra nei prossimi mesi.

A rendere la giornata ancora più speciale, una promozione pensata per i primi iscritti: l’abbonamento annuale, normalmente proposto a 528 euro, sarà disponibile solo per il 19 settembre a 428 euro.