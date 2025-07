Nord Italia, telefoni in tilt: disagi anche per gli utenti di Verona

Telefoni e internet ko: mattinata difficile per gli utenti di Verona e del Nord Italia.

Mattinata difficile per molti utenti anche di Verona, che si sono ritrovati telefoni e internet in tilt: a segnalare i problemi sono stati soprattutto i clienti di Tim e Vodafone. Centinaia le segnalazioni raccolte dal portale Downdetector dal Nord Italia.

I disservizi, iniziati nelle prime ore di oggi, 16 luglio, hanno interessato diverse città: da Verona a Bologna, passando per Venezia, Torino e Milano. In molti hanno lamentato difficoltà a effettuare chiamate e navigare in rete.