Monsignor Claudio Gugerotti nominato cardinale: è il terzo veronese

Papa Francesco ha nominato cardinale il veronese Claudio Gugerotti.

Monsignori Claudio Gugerotti, vescovo di Ravello, è stato nominato cardinale da papa Francesco. Gugerotti, veronese, 67 anni, ordinato prete nel 1982, è prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali dal novembre scorso, dopo essere stato nunzio apostolico dal 2001, in Georgia, Armenia, Azerbaijan, quindi in Bielorussia, Ucraina e in Gran Bretagna.

Gugerotti è il terzo cardinale veronese. Gli altri due sono il nunzio in Siria Mario Zenari, 77 anni, di Rosegaferro di Villafranca, ed Eugenio Dal Corso, 84 anni, di Lugo di Grezzana, sacerdote dell’Opera don Calabria, vescovo emerito di Benguela, in Angola.

“È un orgoglio apprendere che tra i 21 nuovi cardinali che oggi papa Francesco ha annunciato di avere scelto per la nomina a cardinali il prossimo 30 settembre ci sono due veneti. Sono il vicentino Agostino Marchetto, nunzio apostolico nato a Vicenza, e il veronese Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. A loro voglio indirizzare uno speciale augurio e un sentito ringraziamento per il loro esempio ecumenico svolto fino ad oggi”.

Lo dichiara il presidente della Regione Luca Zaia dopo avere appreso che nella lista dei 21 neocardinali annunciati oggi da papa Bergoglio figurano ben due prelati originari del Veneto. Oltre al veronese Gugerotti è stato infatti nominato cardinale anche monsignor Agostino Marchetto, nato nel 1940 a Vicenza. La cerimonia di nomina è prevista per il 30 settembre a Roma.