Boom di tende e glamping: l’indagine sul campeggio italiano punta sulla qualità del Garda e l’attrattiva di Verona.

L’Italia cresce nel 2025, e il Lago di Garda traina Verona: il campeggio continua a conquistare i turisti italiani e stranieri. Per il 2025 si prevede una stagione da record, con numeri in crescita soprattutto sulle coste e nei pressi dei laghi. A dirlo è l’indagine di JetCamp.com per Faita Federcamping, che conferma l’Italia tra le mete di punta in Europa per chi ama tende, bungalow e glamping.

Tra i luoghi simbolo del boom campeggiatori spicca ancora una volta il Lago di Garda, che regala a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia ma a due passi da Verona, la vetta della classifica dei comuni italiani più apprezzati per campeggiare. Merito di strutture di qualità come Camping Europa Silvella e Weekend Glamping Resort, e di un territorio che continua a unire paesaggi, enogastronomia e un’offerta turistica variegata, capace di attrarre famiglie, coppie e viaggiatori di tutte le età.

Il Veneto, del resto, resta una delle regioni più amate per chi cerca una vacanza open air. Tra lago, montagna e costa, la provincia di Verona si conferma un punto di riferimento: dal Garda alla Lessinia, passando per i campeggi sul fiume Adige o le aree sosta immerse nella natura, la domanda cresce di anno in anno. E i numeri lo dimostrano: a livello nazionale, i campeggi vicino ai laghi segnano un +4,3% di presenze rispetto al 2024, mentre quelli sul mare volano a +12,5%.

Se guardiamo alle regioni, sul podio si piazza la Valle d’Aosta, seguita da Trentino-Alto Adige e Piemonte. Ma anche Liguria e Veneto registrano ottimi risultati, migliorando la qualità media delle strutture e puntando su servizi sempre più attenti a sostenibilità e accoglienza.

E mentre la costa adriatica, con province come Rimini e Livorno, guida la classifica della popolarità (calcolata in base al rapporto tra recensioni e territorio), il nord-est italiano conferma un trend: l’outdoor piace e convince, soprattutto quando unisce natura, cultura e buon cibo.