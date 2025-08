Meteo Verona: primo weekend di agosto con un colpo di scena

Meteo: Weekend a Verona tra piogge e calo termico, ma da metà settimana torna il caldo estivo.

Il primo fine settimana di agosto porta un brusco cambio di scena sul fronte meteo a Verona: piogge e calo termico, ma da metà settimana torna il caldo estivo. Una depressione in arrivo dal Mare del Nord si abbatterà anche sul Nord Italia, trascinando aria fresca per il periodo e un nuovo carico di piogge e temporali. Il sole tornerà, ma servirà pazienza: l’estate si prenderà una breve pausa.

Venerdì 1 agosto: tregua apparente.

La giornata inizierà con condizioni per lo più stabili, tra sprazzi di sole e qualche nuvola. Le temperature saranno in lieve rialzo, riportandosi su valori in linea con la media stagionale. Tuttavia, nel tardo pomeriggio il cielo inizierà a coprirsi e, dalla sera, non sono da escludere brevi rovesci o temporali, anche in pianura.

Sabato 2 agosto: la giornata peggiore.

Sarà il giorno più instabile del weekend. L’arrivo di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, anche di forte intensità, soprattutto durante le ore del mattino, con cieli grigi e carichi di nubi. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni e un miglioramento, favorito da venti di ponente che spingeranno via le nuvole. Ma le temperature scenderanno bruscamente, portandosi ben al di sotto delle medie stagionali.

Domenica 3 agosto: primi segnali di miglioramento

Il cielo rimarrà incerto e non si escludono nuovi annuvolamenti o brevi piovaschi, specie nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, la tendenza è verso un ritorno a condizioni più stabili, con maggiore presenza di sole e temperature in lenta risalita, pur restando ancora leggermente fresche per il periodo.

Uno sguardo alla prossima settimana.

Le previsioni per la prossima settimana restano incerte, ma il ritorno dell’estate sembra probabile. Almeno nella prima parte si attendono giornate più soleggiate e calde, anche se non si escludono temporali pomeridiani, soprattutto in montagna e localmente anche in pianura tra mercoledì e giovedì. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che nel secondo weekend di agosto l’alta pressione torni a consolidarsi, riportando il caldo e la stabilità tipici della stagione.