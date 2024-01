Verona, trend positivo nel mercato immobiliare 2023: aumentano i prezzi di vendita e di affitti, ecco quanto costa comprare casa.

Quanto costa comprare casa a Verona: il mercato immobiliare Veneto 2023 registra un aumento dei prezzi di vendita e affitto importanti. Acquistare una casa nella regione costa in media poco più di 2mila euro al metro quadro, con un incremento del 5,3 per cento rispetto a dicembre 2022. Ma a Verona la media arriva fino quasi a 2.500 euro al metro. Per l’affitto, il costo è di circa 11 euro al metro quadro, con un aumento del 7 per cento rispetto all’anno precedente.

Secondo l’osservatorio annuale di Immobiliare.it Insights, nel quarto trimestre del 2023, sebbene la crescita dei prezzi abbia rallentato, ci sono comunque aumenti percentuali dell’1 per cento in entrambi i comparti. Nel corso dell’anno, l’interesse per l’acquisto è cresciuto del 4,5 per cento, ma negli ultimi tre mesi del 2023 la domanda ha subito una contrazione significativa, diminuendo del -3,6 per cento. L’offerta ha risposto con una diminuzione del 8,5% nel corso dell’anno, mentre nell’ultimo trimestre si è verificato un accumulo del 6,1%.

Quanto costa comprare casa a Verona.

A Verona il prezzo medio di un immobile residenziale si aggira sui 2.450 euro a metro quadro, con punte che toccano i 3.600-3.700 euro, a seconda delle zone. Il prezzo medio di un affitto, dati di dicembre 2023, è di 11.40 euro al metro quadro. Secondo l’osservatorio di Immobiliare.it, a dicembre 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.445 euro al metro quadro, con un aumento del 3,65% rispetto a dicembre 2022 (2.359 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Verona ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese di dicembre 2023.

Per quel che riguarda gli affitti, a dicembre 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 11.40 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,54% rispetto a dicembre 2022 (era 10.70 mensili al mq).

Sempre nel corso del mese di dicembre 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Verona è stato più alto nella zona Centro, con 3.773 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Santa Lucia, Golosine, Zona Fiera con una media di 1.502 euro al metro quadro.

Locazione.

La domanda di immobili in locazione vede il segno più nella maggioranza dei casi, con il comune e la provincia di Verona a fare da apripista al +43,2 per cento e +62,6 per cento nell’anno. Ma, l’ultimo trimestre dell’anno mostra diversi territori in difficoltà, con cali d’interesse per la locazione, anche molto importanti (-47,2 per cento per il comune di Belluno). Infatti, è proprio questo arco temporale a evidenziare gli accumuli più significativi di stock in locazione in molti territori, capeggiati dal +136% del comune di Venezia.