Una targa per Matteo Pozzato nel parco giochi di via Scrivia a Verona.

Il parco giochi di via Scrivia a Verona dedicato a Matteo Pozzato. La comunità di San Giovanni Evangelista, tra Golosine e Santa Lucia, ricorda così Matteo Pozzato, giovane concittadino morto prematuramente nel 2009 all’età di 32 anni, tra i fondatori del Circolo La Sorgente e organizzatore di numerose attività sportive, ricreative e formative per i giovani.

Per ricordare il suo operato e soprattutto la sua figura di educatore, a lui è stato intitolato il parco giochi in via Scrivia in Circoscrizione 4^ , una richiesta partita dal parlamentino ancora nel 2018 a cui ha dato risposta questa Amministrazione.

Questa mattina, 13 marzo, all’inaugurazione ufficiale con lo scoprimento della targa erano presenti il sindaco Damiano Tommasi, l’assessore ai Servizi demografici Federico Benini, il presidente della Circoscrizione 4^ Alberto Padovani con il consigliere Christian Galletta oltre a tanti cittadini e cittadine delle diverse realtà del quartiere che hanno voluto omaggiare il ricordo di Matteo Pozzato.