Mancano autisti, parte il corso gratuito per conducenti di autobus: come partecipare

Verona, parte il corso per autisti di autobus.

A Verona mancano autisti, parte il corso per conducenti di autobus, grazie alla collaborazione tra Atv e Fondazione Enac Veneto. Si tratta della seconda edizione del corso IFTS “Conducente di Autobus”, sostenuto da Atv, in qualità di azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Verona e provincia, e organizzato da Fondazione Enac Veneto Cfp Canossiano.

Il corso è gratuito, grazie al finanziamento della Regione Veneto e garantisce l’ottenimento del certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Il percorso prevede 400 ore di formazione propedeutiche al conseguimento delle patenti di categoria E + D e all’abilitazione al trasporto pubblico di passeggeri (CQC) e 400 ore di stage in ATV, alla ricerca di personale qualificato.

“Dopo il successo della prima edizione che ha fatto da apripista nella nostra regione e in Italia con il 100% di occupati, Enac Veneto rinnova la partnership con Atv per facilitare il raccordo tra ricerca e offerta di lavoro, attraverso proposte formative ad alta specializzazione progettato con l’azienda— dichiara il direttore generale di Enac Veneto, Matteo Roncarà —. Il corso ha un taglio molto pratico, sia nella fase d’aula, con formatori che provengono dal mondo dell’impresa, sia in virtù delle 400 ore di tirocinio in azienda che preparano gli iscritti ad entrare con più esperienza e prima nel mondo del lavoro”.

Il trasporto pubblico è un fattore decisivo nel processo verso la mobilità sostenibile ma secondo le stime mancherebbero nell’immediato almeno 5000 autisti soprattutto al centro-nord.

“Esigenza prioritaria”.

Il progetto ha quindi l’obiettivo di formare la figura professionale del conducente d’autobus mirando all’inserimento immediato degli allievi nell’organico di Atv, come sottolinea il presidente Massimo Bettarello: “Il reperimento di personale di guida è oggi una delle esigenze prioritarie delle aziende di trasporto pubblico, una vera e propria emergenza che riguarda l’intero settore, ma che si fa sentire in modo particolare nelle città come Verona dove più forte è la concorrenza della logistica. In Atv in effetti stiamo soffrendo in modo significativo di questa carenza, con ripercussioni sul livello di servizio. Abbiamo la necessità di inserire in organico almeno 60-70 nuovi autisti e cerchiamo personale adeguatamente specializzato”.

Atv, che accoglierà in stage gli iscritti, è inoltre disponibile a cofinanziare l’esame per la patente di guida per i partecipanti che al termine del percorso saranno disponibili all’assunzione.

“Grazie a questo progetto – evidenzia il direttore generale di Atv, Stefano Zaninelli – disponiamo oggi di un canale di reclutamento che ha già dato risposte importanti. L’anno scorso infatti, in occasione della prima edizione, abbiamo coperto tutti i posti disponibili e su 16 partecipanti, una decina sono entrati in azienda e sono tuttora con noi”.

Il corso.

Il percorso partirà il 30 novembre e terminerà indicativamente nel mese di maggio 2024, si terrà, in parte, presso una scuola guida di Verona (individuata attraverso apposito bando di gara), in parte presso le aule formative di Enac Veneto, in via San Giuseppe, 11 a Verona. I dettagli del percorso sono disponibili sul sito di Enac Veneto.

Il bando per il corso “Tecniche per la conduzione di mezzi per il trasporto pubblico locale” è rivolto a 16 persone con età minima 21 anni, in possesso di diploma professionale tecnico, di patente B e di certificato anamnestico rilasciato dal Medico di Base per il conseguimento della patente D. Solo secondariamente saranno ammessi anche soggetti in possesso di diploma di stato o dell’ammissione al 5° anno dei percorsi liceali. Le iscrizioni terminano alle ore 13.00 del 13 novembre.