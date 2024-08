Lavori finiti, la biblioteca di Golosine pronta a riaprire dopo lo stop

Verona, il 29 agosto riapre la biblioteca Golosine.

La Biblioteca Golosine, a Verona, è pronta a riaprire. L’appuntamento è per giovedì 29 agosto, quando il servizio riprenderà dopo lo stop necessario per effettuare una serie di lavori per adeguare gli spazi alle esigenze degli utenti e per renderli più funzionali. Nel mese di chiusura, sono stati infatti effettuati interventi di ritinteggiatura di tutti i locali, manutenzione dei servizi igienici, ritinteggiatura di porte interne e infissi e lucidatura dei pavimenti.

Con l’occasione si è inoltre proceduto al riallestimento delle sezioni e dei percorsi tematici, che valorizzano le novità librarie e offrono nuove opportunità di lettura agli utenti. Hanno collaborato attivamente al disallestimento e al riallestimento i bibliotecari in servizio e 5 volontari del Servizio Civile Universale.

“Un punto di riferimento importante per il quartiere, per le famiglie e per le scuole- afferma l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia-. Una piccola biblioteca negli spazi ma grande nei servizi, la possibilità di ampliamento sarà condivisa con la circoscrizione e le associazioni che frequentano questi spazi”.

La biblioteca di Golosine ha una dotazione di 8400 documenti; nel primo semestre 2024 ha registrato 4800 prestiti. Da settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, riprenderanno le attività con le scuole, da ottobre, le consuete letture a voce alta per i bambini piccoli.