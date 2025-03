Lavori in Arena, visite sospese: “La sicurezza al primo posto”

Otto cantieri in arena forzano allo stop temporaneo delle visite:”Priorità alla sicurezza”.

Per lavori necessari, l’Arena di Verona ha in atto otto cantieri, il che ha forzato la chiusura temporanea delle visite turistiche per garantire la sicurezza di tutti. L’obiettivo è concludere i lavori entro il 19 aprile 2025, data prevista per la riapertura al pubblico.

La decisione di chiudere il monumento è stata presa dopo un episodio del 18 marzo, quando un elemento metallico di un cantiere è scivolato in cavea. Sebbene non ci siano stati danni a persone, l’evento ha confermato la necessità di limitare gli accessi fino al completamento delle opere in corso.

I cantieri attivi.

Art bonus: installazione di nuovi pali della luce e lavori di restauro (conclusione prevista entro il 31 marzo).

Cantiere Olimpico: miglioramenti per l’accessibilità in vista delle Olimpiadi 2026.

Restauro del Golfo Mistico: sostituzione della struttura lignea ammalorata.

Pulizia dei gradoni: intervento richiesto dalla Soprintendenza per preservare il monumento.

Dal 1° al 18 aprile, l’Arena sarà anche interessata dall’allestimento della stagione lirica ed extra lirica, con la posa delle gradinate che resteranno fino alla fine della stagione 2026, coprendo anche gli eventi olimpici e paralimpici.

Alternative.

Per chi aveva già acquistato i biglietti, sono previsti rimborsi e compensazioni. Inoltre, per non lasciare i turisti senza alternative, il Comune di Verona sta studiando percorsi culturali alternativi, con visite al Museo Maffeiano, al Museo Archeologico e al Teatro Romano, tutti ricchi di reperti legati alla storia dell’Arena.

La riapertura è prevista per il 19 aprile, salvo imprevisti dovuti al maltempo.

“I biglietti che sono già stati venduti – ha precisato l’assessora alla Cultura Marta Ugolini – verranno in qualche modo compensati. È chiaro che c’è qualche sacrificio da fare. La sicurezza viene prima di tutto”.