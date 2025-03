Dipendenti di un call center a rischio: “Ancora nessuna risposta”

Sono a rischio 21 lavoratori del call center Konecta Insurecom: “Ancora nessuna risposta”.

Da oltre una settimana, 21 dipendenti del call center Konecta Insurecom di Verona si trovano in ferie forzate, senza certezze sul proprio futuro lavorativo. La situazione è legata al passaggio della gestione della commessa “Tua Assicurazioni”, precedentemente di Generali Italia, ora affidata ad Allianz Next.

I sindacati denunciano che “nessuno degli attori principali, Konecta Insurecom srl, Generali Italia spa, Allianz Next spa, vuole assumersi le proprie responsabilità nei confronti di queste lavoratrici e lavoratori”.

Il 19 marzo c’è stato un incontro all’unità di crisi della Regione Veneto per discutere il caso, ma Generali Italia ha deciso di non partecipare all’ultimo momento. Secondo i rappresentanti sindacali, questa assenza dimostra come “i buoni propositi tanto sbandierati nei bilanci sociali di questi grandi gruppi aziendali rimangono poi nella realtà lettera morta”.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente con Konecta Insurecom, ma finora non è arrivata alcuna risposta ufficiale. Se la situazione non si sbloccherà nei prossimi giorni, avvertono che “saranno costretti ad attivare tutte le azioni necessarie per garantire e tutelare i posti di lavoro”.