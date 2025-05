L’Hellas Verona torna in Folgaria per il prossimo ritiro estivo

In Folgaria dal 13 al 27 luglio il ritiro estivo dell’Hellas Verona.

Sarà in Folgaria il prossimo ritiro estivo dell’Hellas Verona: i gialloblù si alleneranno per due settimane, dal 13 al 27 luglio, al campo sportivo ‘La Pineta‘, in via De Gasperi, a Folgaria.

Ritorna, in una versione ampliata e più accogliente, anche il luogo più apprezzato dai tifosi di tutte le età in occasione dei ritiri estivi del Verona: l’Hellas Village. Anche quest’anno, il ritrovo degli appassionati gialloblù sarà allestito di fianco al campo d’allenamento. All’interno del Village saranno presenti spazi dedicati ai più piccoli con gonfiabili e aree gioco a tema calcistico.

Le giornate a Folgaria saranno caratterizzate dall’animazione con musica e prodotti ufficiali (comprese le nuove maglie da gioco) all’Hellas Store. Completano il Village gli spazi dedicati al Food and Beverage.