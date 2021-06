Half Marathon e Avesani Run: regole e divieti per domenica a Verona

Verona, domenica 13 Half Marathon e Avesani Run: regole e divieti.

Domenica 13 giugno è attesa la 14esima edizione della Giulietta&Romeo Half Marathon e della Avesani Monument Run 10km, l’evento di livello internazionale organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd insieme al Comune di Verona e che gode del Patrocinio della Regione Veneto e dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Consorzio Zai, Verona Mercato e Amia.

Lo start è fissato allo Stadio alle ore 7.30 per la mezza maratona e alle 9 per la 10km, con partenze ad intervalli di 10 minuti per garantire il rispetto delle misure anti Covid. Dal punto di vista sanitario, è previsto il massimo scrupolo, ad ogni partecipante verrà misurata la temperatura corporea, l’arrivo allo Stadio anzichè in piazza Bra è stato pensato per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e il lavoro dei volontari.

Per favorire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, dalle ore 7 alle 12 circa e comunque durante le gare, sarà vietato il transito lungo tutto il percorso. L’uscita dai passi carrai sarà consentita fino alle 7, compatibilmente con il posizionamento delle transenne. In alcune vie è previsto il divieto di sosta con rimozione, anche a partire dal giorno precedente.

Provvedimenti viabilistici.

Divieto di transito. È vietato il transito dei veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione, di pronto soccorso ed intervento, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione: dalle ore 14 di sabato alle ore 15 di domenica 13 giugno, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia (tra ingresso riservato autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia); piazzale Olimpia (carreggiata lato Curva Nord, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e rotatoria via Sogare; tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Fra’ Giocondo); via Fra’ Giocondo (carreggiata lato curva Sud, tra parcheggio A e incrocio con via Palladio).

Dalle ore 6 alle 14 di domenica 13 giugno, in piazza Bra; corso Porta Nuova (tra via Paglieri e piazza Bra, ad eccezione dei taxi per vicolo Ghiaia e dei veicoli dei residenti in vicolo Ghiaia e in via Dei Mutilati).

Dalle ore 7.30 alle 12 di domenica 13 giugno e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa, in Piazzale Olimpia, via Fra’ Giocondo, via Palladio, via Albere, via Piccoli, piazzetta Porta Palio, circonvallazione Oriani, corso Porta Nuova, via degli Alpini, stradone Maffei, stradone San Fermo, lungadige Rubele, via Ponte Nuovo, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso S. Anastasia, via Massalongo, via Forti, via Emilei, via San Michele alla Porta, via Diaz, ponte della Vittoria, piazzale Cadorna, viale della Repubblica, lungadige Cangrande, lungadige Attiraglio, via Preare, via Sottomonte, viale Caduti del Lavoro, ponte Unità d’Italia, via Pancaldo, viale Colombo, via Da Vico, via Pontida, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, via Oberdan, piazzetta Scalette Rubiani, via Roma, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, Porta Palio, via Camuzzoni.

Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione, i veicoli e i pedoni non potranno immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti né attraversare la strada.

Divieto di sosta.

È istituito il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli su entrambi i lati, se non diversamente specificato e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione: dalle ore 00.00 di sabato 12 giugno alle 14 di domenica 13 giugno, in lungadige Rubele (fronte civico 20 lato fiume Adige); dalle ore 14 di sabato alle ore 15 di domenica 13 giugno, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia (tra ingresso riservato autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia), piazzale Olimpia (carreggiata lato Curva Nord, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e rotatoria via Sogare; tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Fra’ Giocondo); via Fra’ Giocondo (carreggiata lato curva Sud, tra parcheggio A e incrocio con via Palladio); dalle ore 00.00 alle 13 di domenica, in piazzale Olimpia (carreggiata lato Tribuna Est, da via Sansovino alla rotonda di via Sogare), via Camuzzoni (tra il civico 9 e il 15 intersezione via Fra’ Giocondo); dalle ore 00.00 alle 14 di domenica, in lungadige Rubele (tra il civico 8 ed il 6/a); in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e piazza Bra e sotto l’orologio).

