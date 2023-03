Il Gruppo di Verona di Medici Senza Frontiere festeggia proprio quest’anno il suo 20esimo compleanno: era il 2003, infatti, quando alcuni sostenitori di MSF della città scaligera scelsero di impegnarsi nel supportare l’associazione in prima persona, essendosi riconosciuti nei valori dell’organizzazione. Con il passare degli anni, il gruppo è cresciuto anche per merito dell’arrivo di operatori umanitari, esperti non solo in ambito sanitario. Davvero prezioso, poi, è stato l’ingresso di diversi volontari, di professioni ed età differenti, ma con un tratto in comune: il desiderio di aiutare le altre persone.

Le attività svolte

Il gruppo veneto di MSF si occupa di attività di sensibilizzazione e di informazione che riguardano argomenti umanitarie e in relazione a tutto ciò che l’organizzazione fa con i suoi progetti. Queste attività si concretizzano soprattutto negli istituti scolastici, con parecchie presenze, ma anche con interventi nella società civile, per mezzo di esibizioni, show, mostre e conferenze. Questa realtà intrattiene un legame molto stretto con il comparto universitario, con riferimento in particolare con l’Università di Verona e le facoltà di Infermieristica e di Medicina e Chirurgia. Qui, vengono promossi dibattiti e incontri grazie alla collaborazione con associazioni e gruppi studenteschi. Il gruppo è attivo soprattutto a Verona e nei dintorni, ma è presente anche nei territori di Vicenza, di Trento e di Mantova.

Come unirsi al Gruppo di Verona di Medici Senza Frontiere

La sede del gruppo veronese dal 2005 è ospitata in un locale che è stato messo a disposizione dal Comune di Verona, nel cuore del centro storico della città. Chi lo desidera ha la possibilità di frequentare la sede, con le riunioni che si svolgono con cadenza mensile, o addirittura più spesso, al fine di pianificare le attività. La sede si trova in vicolo Corticella San Marco 6, ed è aperta dalle 10 alle 12 il martedì e dalle 17.30 alle 19.30 il mercoledì e il giovedì. Per saperne di più è possibile fare riferimento alla coordinatrice Marzia Bulgarelli.

Il sostegno a Medici Senza Frontiere con il 5 x 1000

L’impegno alla sensibilizzazione nel sostegno di una onlus come Medici Senza Frontiere è esemplificato dalla donazione che può essere effettuata attraverso il 5 x 1000. Il gruppo di Verona fornisce informazioni e dettagli a proposito di questa modalità di supporto dell’organizzazione, e cliccando qui è possibile conoscere tutte le procedure da seguire in tal senso. Ma, sia chiaro, non è niente di troppo complicato, anzi: basta compilare il campo dedicato nella dichiarazione dei redditi (sia che venga effettuata tramite il Modello Unico, sia che venga effettuata con la Certificazione Unica o il 730), per poi apporre la propria firma e inserire il codice fiscale di riferimento di Medici Senza Frontiere. In questo modo si offre un supporto economico a Medici Senza Frontiere, aiutando il suo staff a intervenire in tutti i Paesi del mondo in cui ci sono persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria.

Quanto si paga per versare il 5 x 1000

È bene chiarire che, come possono spiegare anche i volontari del Gruppo di Verona di Medici Senza Frontiere, non si paga nulla per donare all’organizzazione attraverso il 5 x 1000. Il 5 x 1000, infatti, corrisponde allo 0.5% delle imposte che in ogni caso verrebbero pagate, e che se non fossero destinate a una realtà benefica (come, appunto, Medici Senza Frontiere) finirebbero allo Stato. Per avere ulteriori chiarimenti in merito e ottenere tutte le spiegazioni del caso ci si può comunque rivolgere a Marzia Bulgarelli e alla sua squadra, il martedì mattina e il mercoledì e il giovedì pomeriggio.