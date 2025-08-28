Verona, al via le gite d’autunno per gli over 60: le mete

Over 60 di Verona in gita a Venezia, Milano e Bressanone: il programma dell’autunno 2025.

Over 60 di Verona in gita a Venezia di notte in motonave, o nell’affascinante Milano o nell’atmosfera natalizia di Bressanone. Sono queste le mete delle Gite d’autunno 2025 promosse dal Servizio Turismo Sociale del Comune di Verona e riservate ai residenti che hanno compiuto i 60 anni.

Le iscrizioni apriranno lunedì 1 settembre e potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito del Comune di Verona oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637, fino a esaurimento posti. Le iniziative, tutte di una giornata, sono pensate per persone autosufficienti e in buone condizioni fisiche; per le uscite a Milano e Bressanone è richiesto un minimo di 65 anni.

Il calendario delle gite.

7 ottobre, Venezia by night: navigazione serale in laguna con cena a bordo e visita guidata della Scuola Grande dei Carmini in esclusiva apertura serale. Costo: 115 euro.

23 ottobre, Venezia: visita alle Gallerie dell’Accademia, pranzo in motonave e passeggiata a Murano. Costo: 110 euro.

7 novembre, Milano: tour guidato al Duomo, visita del Cenacolo Vinciano e della Chiesa di San Maurizio. Pranzo libero. Costo: 70 euro.

11 dicembre, Bressanone: visita all’Abbazia di Novacella, pranzo libero e passeggiata tra i mercatini natalizi del centro storico. Costo: 50 euro.

Le quote comprendono trasporto in autobus e, dove previsto, altri mezzi di trasporto, ingressi e visite guidate con auricolari, oltre al pranzo indicato nei programmi.