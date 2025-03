Giardini Raggio di Sole, si apre un nuovo capitolo: “Via alla riqualificazione”

Da area abbandonata a oasi verde: il progetto di riqualificazione dei giardini Raggio di Sole.

I Giardini Raggio di Sole saranno oggetto di un importante progetto di rigenerazione: l’area, da tempo inutilizzata, verrà riqualificata. Questo per offrire nuovi spazi sicuri e accoglienti per bambini, famiglie e turisti.

La vicesindaca Barbara Bissoli, l’assessora ai Servizi Sociali Luisa Ceni e l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi hanno incontrato le rappresentanti dei comitati dei genitori che frequentano il parco. Durante l’incontro, sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e i tempi di realizzazione.

Cosa prevede il progetto.

Sostituzione delle altalene e degli scivoli rimossi perché non più utilizzabili. Pulizia del laghetto artificiale per migliorare l’igiene dell’area. Derattizzazione del recinto delle caprette, su richiesta dei genitori. Blocco degli accessi agli edifici in disuso per evitare occupazioni abusive. Installazione di telecamere di sorveglianza collegate alla centrale della polizia locale. Presidio costante della polizia locale, soprattutto con l’avvio dei lavori.

Alla riunione erano presenti anche il comandante della polizia locale Luigi Altamura e il dirigente dell’Edilizia Privata Andrea Alban.