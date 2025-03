A Verona ci si lecca i baffi con la “Gelato Week”

Da oggi Verona si scioglie di piacere: al via la “Gelato Week” per autentici golosi.

Dal 25 al 30 marzo, sei città italiane, tra cui Verona, saranno protagoniste della “Gelato Week”, un evento imperdibile per gli amanti del gelato artigianale. Organizzato da Congelato, la prima piattaforma dedicata al mondo del gelato, l’evento promette di superare il successo delle edizioni precedenti, coinvolgendo un numero ancora maggiore di gelaterie e città.

Verona: otto gelaterie per un “tour” da leccarsi i baffi.

Gelateria Impero .

. Jurri Naturalmente Diversi.

Naturalmente Diversi. Gelateria GóGó .

. Pikko .

. Il Mustacchio .

. Gelateria Nanà .

. Gelateria Renon .

. Tugò.

Verona si è classificata al terzo posto tra le città più “gelato lover” d’Italia, preceduta da Padova e Bologna. Questo risultato sottolinea la passione dei veronesi per il gelato artigianale.

Gusti preferiti a Verona secondo i dati raccolti da Deliveroo. Stracciatella. Pistacchio. Nocciola.

Gusti nazionali.

A livello nazionale, il pistacchio si conferma il gusto più amato, seguito da stracciatella e nocciola. La domenica è il giorno in cui si ordina più gelato, mentre il sabato sera alle 21 è l’orario di punta.

Evento di chiusura a Milano.

La Gelato Week si concluderà con un evento speciale, il “Fuorigelato”, il 30 marzo alle Officine del Volo a Milano. Un evento con degustazioni, masterclass con maestri gelatieri e la gara “gelato master” tra i migliori gelatieri della scorsa edizione.

Biglietti scontati online.

Per l’occasione, ogni gelateria creerà un gusto limited edition, ispirato al tema del percorso di appartenenza, disponibile solo durante l’evento. I partecipanti potranno scegliere tra due tipologie di biglietto.

Biglietto Coppetta: Coppetta piccola con due gusti a scelta.

Coppetta piccola con a scelta. Biglietto Cono: Cono o coppetta media con tre gusti a scelta, oltre a vantaggi offerti da partner e sponsor.

E’ possibile acquistare un biglietto per assaggiare un gelato in tutte le gelaterie aderenti, inclusi i gusti speciali creati apposta per l’evento, a questo link. Utilizzando il Codice CONGELATI GW25, è possibile acquistare il biglietto “cono” con il 20% di sconto.