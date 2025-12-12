Verona sul podio: ecco il pandoro che “vince” al supermercato

Gambero Rosso incorona Verona: ecco i migliori pandori in vendita al supermercato.

Gusto e convenienza: i migliori pandori al supermercato secondo Gambero Rosso, riconoscono la tradizione di Verona. Se c’è una cosa su cui Verona non transige, è il Pandoro. Il dolce, con la sua inconfondibile forma a stella e il profumo di burro e vaniglia, è l’emblema gastronomico della città, un vero e proprio patrimonio culturale prima ancora che dolciario. Ma quando si tratta di acquisti al supermercato, il legame con la tradizione locale riesce a resistere alla prova del gusto?

La risposta arriva direttamente dai giudici di Gambero Rosso, che hanno messo a confronto le principali referenze disponibili sugli scaffali della grande distribuzione organizzata (GDO). E il verdetto è che l’eccellenza della ricetta veronese vince anche sul fronte della convenienza e dell’accessibilità.

Il test di degustazione, focalizzato su aspetto, profumo e gusto, ha confermato che non è necessario spendere cifre esorbitanti per portare in tavola un prodotto di alta qualità che onori la ricetta originale nata all’ombra dell’Arena.

Trionfo della qualità accessibile.

L’analisi ha premiato i prodotti che riescono a bilanciare l’artigianalità del processo (lievitazione lenta, qualità delle materie prime) con la grande scala della produzione.

Nella classifica, Verona c’è con Bauli e Melegatti. Un risultato che risuona particolarmente forte nella provincia della città scaligera, la sede storica delle aziende, e che viene accolto come un riconoscimento dell’impegno locale nel mantenere elevati gli standard. L’acquisto di un pandoro come quello di Bauli, ad esempio, in Gdo non è solo una scelta di convenienza, ma un riconoscimento del sapore tradizionale veronese, che il panel di esperti ha riconosciuto come il migliore per equilibrio e fragranza.

Seguono a ruota altri brand noti: Balocco, Maina, Melegatti, Gentilini, Tre Marie, Galup.