Più frustini e meno libri: in Italia si cercano più Mistress che formazione, con il Veneto in prima linea.

In Italia si cercano più Mistress che libri, e in Veneto questa passione per i frustini, appare particolarmente marcata. Padova emerge tra le città italiane con il più alto numero di annunci di dominatrici attive (420 Mistress), superando Napoli (380 annunci) e Bologna (350 annunci).

L’Italia sembra preferire la sottomissione alla formazione. I dati di un recente studio rivelano che le ricerche online per “Mistress” superano quelle per lezioni private. In particolare, il Veneto si distingue come una delle regioni con il più alto numero di annunci di dominatrici professioniste.

Un mercato in crescita per le Mistress.

Secondo gli ultimi dati Ocse, l’Italia registra una delle crescite di produttività più lente in Europa, mentre il tasso di analfabetismo funzionale rimane preoccupante (circa il 28% della popolazione). Nonostante la crescente domanda di lavoratori qualificati, i dati pubblicati da MistressAdvisor – portale leader per annunci di Mistress con recensioni verificate – mostrano che gli italiani sembrano più inclini a investire nel piacere piuttosto che nella formazione personale e professionale.

Mistress vs Professori: quanto guadagnano.

Le cifre sono chiare: una Mistress professionista in Italia guadagna in media 5.530 euro al mese, con una tariffa media di 182 euro a prestazione e una media di 7,6 prestazioni settimanali. In confronto, un insegnante di scuola secondaria guadagna tra 1.350 e 1.960 euro al mese come riporta il Miur. Ciò significa che una Mistress può percepire fino a tre volte lo stipendio di un professore.

Mistress: la parola chiave di Google.

Anche le ricerche online rispecchiano questo trend: i dati di Google Trends mostrano che “Mistress” ha un volume di ricerca costantemente superiore rispetto a “ripetizioni” e “lezioni private”. Questo vale non solo per le grandi città, ma anche per realtà come Verona, Treviso e Vicenza, dove la domanda per servizi di dominazione cresce costantemente.

Chi sono i clienti delle Mistress.

Un sondaggio condotto da MistressAdvisor su oltre 6.525 utenti ha rivelato il profilo tipo del cliente: uomini over 50, sposati, con figli e con un lavoro ben retribuito. La principale motivazione è la ricerca di evasione dalla routine (35%), seguita da fantasie di sottomissione (25%) e insoddisfazione sessuale (10%).

A Padova, la parola chiave “Mistress Padova” registra un volume di ricerca sorprendentemente alto, superando perfino alcune ricerche accademiche e culturali. Secondo Semrush, termini come “Ripetizioni Padova” e “Corsi di formazione Padova” ottengono risultati marginali rispetto alle ricerche legate al Bdsm.

Cosa è il Bdsm.

Bdsm nasce dalla fusione di tre acronimi: Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo.

Il Bdsm supera l’università: dati nazionali e regionali.

In Italia, si contano circa 3,6 milioni di praticanti Bdsm, mentre gli studenti universitari iscritti nell’anno accademico 2022/2023 erano 1.909.360 (fonte: MIUR). In altre parole, i praticanti Bdsm sono quasi il doppio rispetto agli universitari.

Nel Veneto, la spesa media per l’istruzione si attesta intorno ai 450 euro annui per famiglia, mentre la spesa per servizi Bdsm e intrattenimento per adulti risulta quasi cinque volte superiore.