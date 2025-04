Filovia: da oggi scatta la fase Borgo Roma, cosa cambia

Verona: ruspe in azione a Borgo Roma per la filovia, ecco le strade coinvolte e cosa cambia.

Da oggi, lunedì 14 aprile, Borgo Roma entra nel vivo dei lavori per la realizzazione della nuova linea della filovia di Verona. Il progetto, che rientra nella futura linea verde e collegherà il parcheggio scambiatore Ca’ di Cozzi agli ospedali di Borgo Trento e del Policlinico, prosegue con l’apertura di nuovi cantieri in alcune delle vie più trafficate del quartiere.

Vie, durata dei lavori e viabilità.

I lavori interesseranno le vie Scuderlando, Fiume, Volturno e San Giacomo e dureranno complessivamente sessanta giorni lavorativi, salvo tempi più brevi se le condizioni del terreno si riveleranno adatte.

Il primo tratto coinvolto è quello tra via Villa Glori e via Fiume, dove si interverrà per rifare la pavimentazione. In questa zona, il traffico verso il casello dell’autostrada sarà sempre garantito, anche se con circolazione alternata.

Spostandosi in via Fiume, oltre alla pavimentazione sarà effettuata anche la messa a norma dei marciapiedi e delle rampe, per renderle accessibili a tutti, e per migliorare la viabilità ciclabile, puntando su una mobilità più sostenibile.

Successivamente, i lavori si concentreranno sul nodo tra via Volturno, via Centro e via Fiume, con l’installazione di infrastrutture elettriche e segnaletica. In questa fase, via Fiume sarà chiusa al traffico e accessibile solo ai residenti.

L’ultima parte dei lavori, della durata di venti giorni lavorativi, riguarderà le pavimentazioni finali su via Volturno e via San Giacomo. Anche in questo caso, il transito sarà mantenuto ma con senso alternato, in direzione del centro citt

Nel frattempo, restano in fase di completamento gli altri tratti, compreso quello davanti alla Fiera e la direttrice verso sud che, passando sopra l’autostrada A4, arriva fino alla Genovesa.