Poste Italiane a Veronafil con l’annullo dedicato a Scipione Maffei

Veronafil, Poste Italiane celebra Scipione Maffei con un timbro postale unico.

Poste Italiane sarà presente con un suo stand alla 141esima Veronafil con due annulli speciali dal 20 al 22 novembre in fiera a Verona. Per celebrare l’evento e rendere omaggio a un’importante figura della storia scaligera, Poste Italiane ha previsto l’attivazione di due servizi filatelici temporanei con bolli speciali.

L’omaggio a Scipione Maffei.

Il primo annullo speciale sarà disponibile nella giornata di giovedì 20 novembre e sarà dedicato a un illustre veronese in occasione del 350esimo anniversario della sua nascita. Il bollo riporterà infatti la dicitura: “Omaggio a Scipione Maffei 1675-2025”.

Nei giorni successivi, venerdì 21 e sabato 22 novembre, i visitatori potranno richiedere il secondo annullo celebrativo della manifestazione, con la dicitura “141° Veronafil”