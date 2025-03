Ciak si gira: Verona protagonista della nuova fiction di Rai1

Su Rai1 arriva “Costanza”: Verona protagonista della nuova fiction con la consulenza “storica” dell’Università.

Dal 30 marzo, su Rai1, debutta Costanza, una nuova fiction che vedrà protagoniste Verona e la sua Università. Si tratta di quattro puntate ispirate al romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola. La serie, diretta da Fabrizio Costa, è una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy e porterà il pubblico tra le bellezze di Verona, che diventa il cuore della narrazione.

La trama: passato e presente si intrecciano.

Protagonista della serie è Costanza Macallè, una giovane laureata in Medicina con una specializzazione in Paleopatologia. Vive a Messina, ma la sua vita prende una svolta inaspettata quando ottiene un assegno di ricerca presso il (fittizio) dipartimento di Paleopatologia dell’Università di Verona.

La sua passione per lo studio dei resti umani la porta a indagare su un misterioso caso storico: la vita di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, vissuta otto secoli prima. Il filo narrativo si sviluppa così su due piani temporali, con il passato che si intreccia al presente mentre Costanza cerca di ricostruire la storia di Selvaggia attraverso ricerche e scoperte nel Castello di Montorio e in altri luoghi simbolo del territorio veronese.

L’Università di Verona e il contributo alla fiction.

Anche l’Ateneo di Verona ha avuto un ruolo nella realizzazione della serie, collaborando con la produzione per garantire autenticità alla parte storica e scientifica. Gli archeologi del dipartimento di Culture e Civiltà hanno fornito consulenze specialistiche alla casa di produzione, contribuendo a rendere il racconto più accurato e fedele dal punto di vista storico.

Pur non esistendo realmente un dipartimento di Paleopatologia nell’Università di Verona, l’ambientazione accademica è stata ideata per esigenze narrative, arricchendo la fiction con un tocco di fascino scientifico. L’appuntamento con Costanza è per domenica 30 marzo alle 21.30 su Rai1.